Нового бандеровского сопротивления на Украине уже не будет

Елена Острякова.  
14.08.2025 21:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 646
 
Российская армия сознательно ведет долгую войну на истощение, чтобы ликвидировать всех потенциальных участников партизанской войны на Украине.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из причин, почему эта война на истощение идет так медленно, заключается в то, что нужно лишить украинцев возможности вести партизанскую войну. Изначально американская концепция заключалась в том, что если российская армия быстро и жестко вторгнется, останется много обученных людей, которые будут бесконечно обескровливать Россию, пока она не рухнет изнутри.

Но большинство мужчин, которые хотели и могли бы участвовать в партизанской войне, сейчас уже мертвы», – сказал Крапивник.

Он уверен, что те украинцы, кто сбежал из страны, не вернутся, чтобы партизанить.

«Те, кто прячется, не хотят участвовать в войне, а те, кто уехал, не вернутся. Они могут быть героями и суперпатриотами по ту сторону границы – как можно дальше от всех этих вербовщиков. Это безопасно. Но они точно не вернутся туда, где им могут снести голову. Так что люди, которые могли бы участвовать в больших сражениях в партизанской войне или уехали, или в таком физическом состоянии, что не могут этого сделать», – сказал Крапивник.

