Нового бандеровского сопротивления на Украине уже не будет
Российская армия сознательно ведет долгую войну на истощение, чтобы ликвидировать всех потенциальных участников партизанской войны на Украине.
Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одна из причин, почему эта война на истощение идет так медленно, заключается в то, что нужно лишить украинцев возможности вести партизанскую войну. Изначально американская концепция заключалась в том, что если российская армия быстро и жестко вторгнется, останется много обученных людей, которые будут бесконечно обескровливать Россию, пока она не рухнет изнутри.
Но большинство мужчин, которые хотели и могли бы участвовать в партизанской войне, сейчас уже мертвы», – сказал Крапивник.
Он уверен, что те украинцы, кто сбежал из страны, не вернутся, чтобы партизанить.
«Те, кто прячется, не хотят участвовать в войне, а те, кто уехал, не вернутся. Они могут быть героями и суперпатриотами по ту сторону границы – как можно дальше от всех этих вербовщиков. Это безопасно. Но они точно не вернутся туда, где им могут снести голову. Так что люди, которые могли бы участвовать в больших сражениях в партизанской войне или уехали, или в таком физическом состоянии, что не могут этого сделать», – сказал Крапивник.