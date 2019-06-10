«Он знаток тонкостей и нюансов» – США отговаривают Зеленского от встречи с Путиным

10.06.2019, Киев, Козаченко

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит пока встречаться с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-посол США на Украине, а ныне научный сотрудник Стенфордского университета Стивен Пайфер, отвечая на вопрос, надо ли встречаться один на один президентам России и Украины.

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По его словам, «лучше пока обойтись Нормандским форматом» и не отказываться от Минских договоренностей, на которых «основаны санкции Евросоюза в отношении России».

«Если Путин осознает, что России нужна новая политика в отношении Донбасса, то тогда, может быть, и стоит встретиться для прямых переговоров. В конце концов, именно от Путина в первую очередь зависит судьба Донбасса», – сказал экс-посол.

Также он не рекомендует использовать встречу президентов РФ и США в Хельсинки как пример для Украины, поскольку «Трамп был неподготовлен для саммита, в то время как Путин подготовился очень хорошо».

«Если украинский президент будет встречаться один на один с Путиным, то к этой встрече надо быть очень тщательно подготовленным. Путин — знаток дипломатических тонкостей и многих нюансов международной политики. Сначала вы выполняете домашнюю работу — и только затем встречаетесь с российским лидером. Повторюсь: пока Путин не изменит свою политику в отношении Донбасса, встречаться с ним не стоит», – резюмировал Пайфер.