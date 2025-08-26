Ошалевшие от недосыпа украинцы позабыли о границах 1991 года
Украинское общество больше не согласно терпеть лишения войнны, чтобы ждать восстановления своей страны в прежних границах.
Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Усталость даёт себя знать. Безусловно, тут даже и сомнений нет. Если, допустим, в 2022 году 60% людей говорили, что им нужен мир в границах 1991 года и готовы терпеть столько, сколько нужно будет, то сейчас, конечно, ситуация поменялась», – признает социолог.
По ее словам, люди устали не столько от войны, сколько «замучили эти бессонные ночи всех».
«Ведь практически пару ночей подряд, допустим, в Киеве и в Киевской области тревога больше 9 часов длилась. Это очень тяжело. Ночью не спишь, а утром на работу, а на работе как-то работать надо. Эта хроническая усталость не столько психологическая, сколько, я бы сказала, медицинская, потому что мы элементарно не досыпаем, это стресс постоянный», – считает Либанова.
