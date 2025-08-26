Ошалевшие от недосыпа украинцы позабыли о границах 1991 года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское общество больше не согласно терпеть лишения войнны, чтобы ждать восстановления своей страны в прежних границах.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Усталость даёт себя знать. Безусловно, тут даже и сомнений нет. Если, допустим, в 2022 году 60% людей говорили, что им нужен мир в границах 1991 года и готовы терпеть столько, сколько нужно будет, то сейчас, конечно, ситуация поменялась», – признает социолог.

По ее словам, люди устали не столько от войны, сколько «замучили эти бессонные ночи всех».