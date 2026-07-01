«Остановился лишь один завод»: на Украине развенчали миф о крахе российской нефтянки

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украине не стоит переоценивать ущерб, который несет Россия от ударов по своим НПЗ.

Об этом в беседе с киевским журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-руковдитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит переоценивать ущерб, который несет Россия от ударов по своим НПЗ. Об...

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«Что касается повреждений по заводам, то фактически мы сейчас знаем, что единственный завод, который остановился, это московский, потому что по нему были очень сильные прилеты. Официально объявлено, что этот завод остановился. Но тот же рязанский, как говорят, работает», – сказал гость эфира.

Он напомнил, что на Украине Кременчугский НПЗ достаточно долго работал, хотя по нему неоднократно били не просто дронами, но и ракетами, но его могли восстанавливать.

«Что касается красивых взрывов, то нефтебазы горят очень красиво. Фактически это емкость с нефтью или нефтепродуктами, которая может красиво взрываться, долго гореть. Но если емкостей много, то можно ту, которая сгорела, отключить и работать с другими», – добавил Макогон.

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English version :: Читать на английском «Остановился лишь один завод»: на Украине развенчали миф о крахе российской нефтянки

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