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Украине не стоит переоценивать ущерб, который несет Россия от ударов по своим НПЗ.

Об этом в беседе с киевским журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-руковдитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается повреждений по заводам, то фактически мы сейчас знаем, что единственный завод, который остановился, это московский, потому что по нему были очень сильные прилеты. Официально объявлено, что этот завод остановился. Но тот же рязанский, как говорят, работает», – сказал гость эфира.

Он напомнил, что на Украине Кременчугский НПЗ достаточно долго работал, хотя по нему неоднократно били не просто дронами, но и ракетами, но его могли восстанавливать.