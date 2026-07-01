Подавление «Старлинка» уже не панацея от дронов. Нужно комбинировать – Марочко

Сергей Вредников.  
01.07.2026 18:22
  (Мск) , Луганск
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У России есть разработки для подавления «Старлинка», но пока эти системы дорогостоящие и энергоёмкие.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть разработки для подавления «Старлинка», но пока эти системы дорогостоящие и энергоёмкие....

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«Какая ситуация с прикрытием трассы Новороссия? Писали, что частично «Старлинк» заглушили, но, опять же, системами крайне дорогими, которые везде не поставишь, да и ВСУ уже ведут на них охоту», – озвучил подполковник вопрос «ПолитНавигатора».

«У нас действительно есть новейшие разработки, причём, об этом первыми начали заявлять с противоположной стороны. Действительно, такие системы – и дорогостоящие, и требуют колоссального энергопотребления, но и перекрыть всё, действительно, невозможно.

Но сразу же скажу – не панацея с этими системами, поскольку украинские боевики, выполняя роль большого полигона на территории бывшей УССР, испытывают новейшие разработки стран НАТО, в том числе США, которые применяют уже в своих дронах такие разработки, которые не зависят от «Старлинков».

В частности, тот же «Хорнет», поскольку там активно внедряется ИИ, он запускается с определённым алгоритмом действий, с картами и сам принимает решения на нанесение огневых поражений. То, что они бьют по автобусам, по детям – это никого абсолютно не интересует, главное – отработать эту систему. На Украине всё списывается», – ответил Марочко.

Исходя из этого, он подчеркнул, что, даже подавляя «Старлинк», в полной мере обезопасить себя не получится.

«Нужно применять комбинированные средства. Это и подавление «Старлинк», и ведение 24/7 мониторинга воздушного пространства средствами ПВО, и мобильные огневые группы – помимо Минобороны РФ.

Хотя бы такая минимальная комбинация должна как минимум кратно сократить результативные поражения со стороны украинских боевиков», – объяснил эксперт.

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English version :: Читать на английском Подавление «Старлинка» уже не панацея от дронов. Нужно комбинировать – Марочко

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