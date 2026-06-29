«Полякам приготовиться: мы ничего не забыли» – осмелевший укро-нацист грозит «имперской» Польше

Игорь Шкапа.  
29.06.2026 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 552
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Поляком пора избавиться от имперского комплекса – и начинать считать украинцев равными себе.

Об этом в эфире канала «Левый берег» заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана галичанин Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляком пора избавиться от имперского комплекса – и начинать считать украинцев равными себе. Об...

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Экс-депутат считает, что поляки обеспокоены «возрастающей субъектностью Украины».

«То, что Украина может победить в войне, пугает многих в Польше. Потому что субъектная Украина, которая выиграла войну – это не младший брат. Это равноправный партнер, который не позволит говорить с собой сверху вниз. И тем более в ультимативном тоне. Это касается и поляков, и политиков других стран, которые думают, что с Украиной можно разговаривать так, как 50 или 100 лет назад», – хорохорится галичанин.

Он призвал не забывать, что поляки раньше блокировали транзит украинского зерна и высыпали его из фур на границе.

«Мы что, забыли, как польские фермеры, как оказалось, инспирированные «Конфедерацией», блокировали границу, блокировали украинские грузовики? И это происходило, когда Украина переживала тяжелейший период российской агрессии.

Так что не в исторической плоскости наша проблема с поляками. Эта проблема лежит в давнем польском имперском комплексе. Если поляки от этого комплекса не избавятся и не начнут трактовать украинцев как равных, мы не договоримся», – грозит Стецькив.

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English version :: Читать на английском «Полякам приготовиться: мы ничего не забыли» – осмелевший укро-нацист грозит «имперской» Польше

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