Пополним запас тысячами ракет большой дальности, – главком Британии

В ближайшие 10 лет Великобритания будет увеличивать силы армии и флота.

Об этом в своем последнем обращении перед отставкой заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы увеличим численность армии, чтобы создать стратегический резерв НАТО, вернем ядерную роль Королевским военно-воздушным силам, удвоим численность ударных подводных сил Королевского военно-морского флота, разработаем истребитель шестого поколения, пополним наш арсенал тысячами новых ракет большой дальности, и будем активно использовать технологии направленной энергии, гибридных носителей и инвестиции в киберпространство и искусственный интеллект…

Это ответ, который соответствует вызовам, с которыми мы сталкиваемся в мире», – заявил Радакин.