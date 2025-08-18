Причиной улыбок Трампа на Аляске могла стать российская нефть
Американская компания Exxon Mobil является косвенным заинтересантом успешного продвижения мирных переговоров по Украине, за которыми последует налаживание экономических отношений между Россией и США.
В 2022 году ExxonMobil, владевшая 30% акций проекта «Сахалин-1» покинула его из-за американских санкций. После этого ее доля ущла под контроль «Роснефти», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По информации американского информагентсва «Рейтерс», в день встречи с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ о переводе в российскую юрисдикцию проекта «Сахалин-1». Они открыли для иностранных инвесторов, в том числе для Exxon Mobil, возможность вернуть свою долю.
Также там сказано, что команда Трампа изучает варианты оперативной отмены санкций в случае достижения прогресса на переговорах.
«Сотрудничество в области углеводородов решается в духе любимого Трампом механизма сделок. Дорогу к решению вопроса по углеводородам Владимир Путин открыл указом о возможных долях иностранных участников в проекте «Сахалин», – считает профессор Института медиа НИУ ВШЭ, Дмитрий Евстафьев.
Публицист Максим Шевченко отреагировал на новость со злобной иронией.
«Первые проблески огромных достижений – EXXON опять могут качать российскую нефть на Сахалине. Сахалин разбогатеет, наверное! Разрядка напряженности, движение вперед. А что вы хотели?», – написал он в своем тгк.
Примечательно, но многие эксперты уверены, что за эскалацией отношений Азербайджана с РФ в последние месяцы торчат уши Eni и потенциально амнистированной Exxon Mobile.
Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявлял, что Трамп открыто навязывает Японии и Южной Корее СПГ с нового проекта на Аляске, пытаясь выкинуть с рынка газа «Сахалин-2».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: