Саммит НАТО в Гааге, который руководство альянса пытается представить как большой успех, на самом деле был «грандиозным провалом».

Об этом бывший посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в интервью изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ожидания были настолько низкими, что тот факт, что США не вышли из НАТО, – большинство наших союзников восприняло как огромный успех. На самом деле было соглашение о выделении 3,5% ВВП на оборону и 1,5% на устойчивость. Но вряд ли союзники в ближайшее время выполнят это соглашение.

Примерно треть союзников до сих пор не достигла предыдущего показателя в 2%. Не забывайте, что на саммите НАТО не смогли согласовать стратегию в отношении России, которая была утверждена на предыдущем саммите в Вашингтоне», – сказал Карпентер.

Он напомнил, что в Гааге ничего существенного для Украины принято не было. Бывший дипломат считает, что в НАТО сейчас боятся, что на встрече на Аляске США поддержат капитуляцию Украины.

«Я думаю, что между риторикой многих трансатлантических лидеров и реальностью трансатлантических отношений существует огромный разрыв. Я не думаю, что общественность настолько наивна, чтобы верить всем этим словам. Неправда, что “НАТО никогда не была настолько едина”. Я только что привел пример, что разногласия союзников помешали принять стратегию в отношении России.

Если и есть какая-то угроза альянсу, то это угроза гибридных действий России и горячей войны на Украине. Это огромная угроза безопасности НАТО. И союзники даже не могут договориться о том, как охарактеризовать эту угрозу и как ей противостоять», – вещал Карпентер.

