Проигрывающая Украина выкатила невиданные в мировой истории требования, – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
20.08.2025 09:38
  (Мск) , Киев
Украина терпит поражение на поле боя и не имеет права требовать «гарантии безопасности».

Об этом в интервью американской журналистке Рейчел Блевинс заявил аналитик Патрик Хеннингсен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если послушать Макрона, фон дер Ляйен, всех европейских лидеров, Федерику Могерини, Мерца, то это гарантии безопасности по пятой статьеКто даст гарантии безопасности? Не Европа – это США. Если США дадут Украине гарантии безопасности, это будет равносильно пятой статье. Это де-факто членство в НАТО – Украина станет протекторатом США.

Это не сработает. У них не может быть гарантий безопасности, проигравшие стороны не могут диктовать условия или даже просить о гарантиях безопасности – такого конфликта еще никогда не было», – заявил Хеннингсен.

