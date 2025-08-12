Прощайтесь с Америкой: ничего хорошего после Аляски нас не ждёт – экс-посол Украины в США

Анатолий Лапин.  
12.08.2025 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 172
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Судя по настроениям американского руководства накануне переговоров с Россией, ничего хорошего Украину по итогу не ждет.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по настроениям американского руководства накануне переговоров с Россией, ничего хорошего Украину по итогу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если основываться на том, с какими позициями выходит Дональд Трамп на разговор с военным преступником, то у меня нет никаких сомнений теперь. Результат может быть только один, он для нас неутешительный, он будет таким, что ничего хорошего после этой встречи для Украины, к сожалению, не будет. И что будет дальше, увидим, но мы перейдем дальше к другим сценариям, где должны все-таки сыграть европейские лидеры свою роль», – сказал он.

«А в Америке, мне кажется, и наша часть есть (провала, – авт.), все-таки мы не добрались до самого Трампа в информировании… Скорее всего, он будет выходить (из украинского конфликта, – авт.) после встречи с Путиным.

Но нам надо избежать, чтобы в том, что мирный процесс не пошел дальше, не обвинили Украину, и дальше понимать, что Америка будет все равно дистанцироваться», – заключил Чалый.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить