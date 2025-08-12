Прощайтесь с Америкой: ничего хорошего после Аляски нас не ждёт – экс-посол Украины в США

Судя по настроениям американского руководства накануне переговоров с Россией, ничего хорошего Украину по итогу не ждет.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если основываться на том, с какими позициями выходит Дональд Трамп на разговор с военным преступником, то у меня нет никаких сомнений теперь. Результат может быть только один, он для нас неутешительный, он будет таким, что ничего хорошего после этой встречи для Украины, к сожалению, не будет. И что будет дальше, увидим, но мы перейдем дальше к другим сценариям, где должны все-таки сыграть европейские лидеры свою роль», – сказал он.

«А в Америке, мне кажется, и наша часть есть (провала, – авт.), все-таки мы не добрались до самого Трампа в информировании… Скорее всего, он будет выходить (из украинского конфликта, – авт.) после встречи с Путиным.

Но нам надо избежать, чтобы в том, что мирный процесс не пошел дальше, не обвинили Украину, и дальше понимать, что Америка будет все равно дистанцироваться», – заключил Чалый.