Путин привёз на Аляску карты, доказывающие право России на Украину, – дипломат

Игорь Шкапа.  
15.08.2025 13:44
  (Мск) , Киев
На встречу с президентом США Дональдом Трампом российский лидер приедет с картами, которые доказывают обоснованность действий РФ на Украине.

Об этом в эфире украинского «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Литвы, посол в Швеции Линас Линкявичус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из украинских источников появляется информация о том, что Путин готовит для встречи с Трампом исторические материалы. Значит, на географических картах они должны показать, что Украина – искусственное государство. Ну и таким образом оправдать военную агрессию против Украины. И вообще, [показать] что это всё Россия, это никакие не украинские территории, а, как Путин утверждает, он просто себе возвращает своё», – тревожится Линкявичюс.

