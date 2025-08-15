Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На встречу с президентом США Дональдом Трампом российский лидер приедет с картами, которые доказывают обоснованность действий РФ на Украине.

Об этом в эфире украинского «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Литвы, посол в Швеции Линас Линкявичус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

