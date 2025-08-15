Путина обманываем, а людей готовим к войне – нацист растолковал азы украинской дипломатии

Игорь Шкапа.  
15.08.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 187
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинская власть обманывает людей, заявляя, что движется к миру с Россией.

Об этом в эфире обслуживающей Банковую телеведущей Натальи Мосейчук заявил полевой командир «оранжевого» майдана, депутат ВР прошлых созывов Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть обманывает людей, заявляя, что движется к миру с Россией. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что будет по факту, не является миром. Это перемирие. Это замораживание конфликта. Мы путаем людей. Не надо называть миром то, что мир не является. Наши люди достаточно умны. Им нужно честно говорить, люди добрые, на сегодняшний день силы сторон таковы, что мы не можем сдвинуть линию фронта.

Значит, мы за прекращение огня. Прекращение огня есть перемирие, а не мир. И мы будем вести тяжелые переговоры, отстаивать украинскую позицию. Точка. Никаким справедливым миром не пахнет и близко», – вещал Стецькив.

Он попенял украинскому диктатору Зеленскому и западным партнёрам, которые говорят о справедливом мире.

«Они говорят мантры, чтобы понравиться избирателям и ничего большего – что там, что у нас. Значит, нужно прямо сказать: на сегодняшний день ситуация такова, что мы вынуждены прекратить боевые действия на существующей линии фронта.

Это означает, что территории, которые оккупировала Россия, мы признаем временно оккупированными и будем их освобождать любим доступным способом. Сегодня не можем, завтра сможем. Так надо говорить собственному населению, так надо говорить на Западе», – резюмировал нацист.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить