Украина продолжит наносить удары по инфраструктуре РФ, независимо от того, вредит это энергетике третьих стран или нет, а также не будет поставлять словакам российскую нефть и газ.

Об этом просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы не трудности из-за ударов по нашей энергетике, мы подключены к европейской энергосети, у нас развитая сеть атомки, у нас всегда был профицит электричества. Мы даже во время войны, во время ударов по нам помогали Молдавии. У нас очень хорошая сеть, и если бы не удары, мы бы работали со всеми, и если нужно Словакии, также с ними бы сотрудничали и в этом направлении. Украина отвечает – и будет отвечать на российские удары по нашим энергообъектам. Просто терпеть в темноте никто не будет», – хорохорился Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ, поступающие из России.

«Мы готовы к общим энергетическим проектам, мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, и я сказал откровенно премьер-министру, если это не российский газ и нефть. Потому что у нас война», – вещал криворожский наркоман.

Фицо отметил, что у Братиславы и Киева «диаметрально противоположные взгляды» на энергетику. Также премьер Словакии опроверг слухи о том, что Владимир Путин в Китае убеждал его применить энергетическую блокаду Украины.

«Мы говорили о нападениях на российскую инфраструктуру, а также о вопросах, что через Украину не идёт российский газ в направлении Словакии. Когда мы говорили о потерях для Словакии и о заявлениях, в которых говорилось о военных нападениях на легитимные цели, так как, прежде всего, речь идёт о войне, они также вредят Словакии. И мы должны бы всё-таки смотреть на интересы других стран, которые являются частью международной энергетической сети», – сказал Фицо.

Он подчеркнул, что «нельзя отстаивать свои интересы, нанося вред другим».

В целом стороны договорились провести 20 октября встречу в Словакии, где на министерском и экспертном уровне разберут данные вопросы.