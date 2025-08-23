Российская армия переломила ситуацию стратегического тупика

Игорь Шкапа.  
23.08.2025 12:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2095
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


На текущий момент российская армия сосредоточилась в основном на Донбассе, где наступление идет, или вот-вот начнется, сразу на четыре города.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На текущий момент российская армия сосредоточилась в основном на Донбассе, где наступление идет, или...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Существует вероятность наступления в четырех городах Донбасса одновременно. Донбасс как был, так и остается основным сосредоточением наступательного порыва российской армии и особых забот командования ВСУ», – сказал Ширяев.

По его словам, сейчас в действиях ВС РФ отчетливо видны основные черты стратегии, «которые трудно назвать стратегией с точки зрения традиционных взглядов».

«Это медленное неуклонное продвижение по всему фронту, поиск слабых мест, переброска резервов, движение там, где можно пройти, истощение боевого потенциала [украинской] армии, оборонительного потенциала всей страны, медленная его деградация». Это полное отсутствие как-либо стратегических направлений прорыва – об этом никто даже не говорит. Но это и есть самая настоящая стратегия. И в том, что она действует, мы уже убедились», – отмечает эксперт.

Он признал, что ошибся в оценках перспектив успехов российской армии.

«Можно говорить, что стратегический тупик, о котором полтора года назад все говорили, в том числе и я, закончился. Перед нами что-то новое», – резюмировал Ширяев.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить