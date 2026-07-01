«Российская мобилизация вопрос решённый. Путин будет воевать до победы» – укро-полковник
Руководство РФ якобы уже приняло решение о необходимости мобилизации, но выжидает и не спешит объявлять, чтобы сделать более эффективным ее влияние на поле боя.
Об этом в беседе с журналистской Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропаганадистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За мобилизационным развертыванием обаятельно должно последовать оперативное развертывание войск. На определенных направлениях. Вы не можете держать мобилизованную армию постоянно в подвешенном состоянии. Она или начнет разлагаться, или ее надо пускать в ход», – рассуждал Машовец.
Он считает, что российский лидер Владимир Путин на сегодня фактически принял решение о неизбежности мобилизации, а вопрос лишь в сроках ее проведения.
«Если вы проведете ее раньше времени, тогда эта мобилизация уйдет в гудок. Вы мобилизуете, пустите на соответствующие направления и сотрете без особого эффекта. Потенциально Путин готов вести войну до бесконечности, хотя публично может утверждать разное – переговоры, дух Анкориджа, Стамбульские соглашения и так далее. В реальности он будет вести войну до победы, до какого-то результата», – убежден Машовец.
По его словам, дальнейшее мобилизационное развертывание российской армии «весьма вероятно».
«Они просто сейчас решают, как провести это мобилизационное развертывание, чтобы оно в гудок не ушло. Стоит ли опять наступать на Киев? Стоит ли усилить уже действующие, развернутые группировки и так далее?», – резюмировал полковник.
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