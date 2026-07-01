«Российская мобилизация вопрос решённый. Путин будет воевать до победы» – укро-полковник 

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 19:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Руководство РФ якобы уже приняло решение о необходимости мобилизации, но выжидает и не спешит объявлять, чтобы сделать более эффективным ее влияние на поле боя.

Об этом в беседе с журналистской Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропаганадистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство РФ якобы уже приняло решение о необходимости мобилизации, но выжидает и не спешит...

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«За мобилизационным развертыванием обаятельно должно последовать оперативное развертывание войск. На определенных направлениях. Вы не можете держать мобилизованную армию постоянно в подвешенном состоянии. Она или начнет разлагаться, или ее надо пускать в ход», – рассуждал Машовец.

Он считает, что российский лидер Владимир Путин на сегодня фактически принял решение о неизбежности мобилизации, а вопрос лишь в сроках ее проведения.

«Если вы проведете ее раньше времени, тогда эта мобилизация уйдет в гудок. Вы мобилизуете, пустите на соответствующие направления и сотрете без особого эффекта. Потенциально Путин готов вести войну до бесконечности, хотя публично может утверждать разное – переговоры, дух Анкориджа, Стамбульские соглашения и так далее. В реальности он будет вести войну до победы, до какого-то результата», – убежден Машовец.

По его словам, дальнейшее мобилизационное развертывание российской армии «весьма вероятно».

«Они просто сейчас решают, как провести это мобилизационное развертывание, чтобы оно в гудок не ушло. Стоит ли опять наступать на Киев? Стоит ли усилить уже действующие, развернутые группировки и так далее?», – резюмировал полковник.

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