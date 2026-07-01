«Российская мобилизация вопрос решённый. Путин будет воевать до победы» – укро-полковник 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство РФ якобы уже приняло решение о необходимости мобилизации, но выжидает и не спешит объявлять, чтобы сделать более эффективным ее влияние на поле боя.

Об этом в беседе с журналистской Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропаганадистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«За мобилизационным развертыванием обаятельно должно последовать оперативное развертывание войск. На определенных направлениях. Вы не можете держать мобилизованную армию постоянно в подвешенном состоянии. Она или начнет разлагаться, или ее надо пускать в ход», – рассуждал Машовец.

Он считает, что российский лидер Владимир Путин на сегодня фактически принял решение о неизбежности мобилизации, а вопрос лишь в сроках ее проведения.

«Если вы проведете ее раньше времени, тогда эта мобилизация уйдет в гудок. Вы мобилизуете, пустите на соответствующие направления и сотрете без особого эффекта. Потенциально Путин готов вести войну до бесконечности, хотя публично может утверждать разное – переговоры, дух Анкориджа, Стамбульские соглашения и так далее. В реальности он будет вести войну до победы, до какого-то результата», – убежден Машовец.

По его словам, дальнейшее мобилизационное развертывание российской армии «весьма вероятно».