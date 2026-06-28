Россия начала тотальную охоту на украинские бензовозы

Российская армия, кроме уничтожения украинских автозаправочных станций, начала охоту за каждым бензовозом.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как никогда сейчас проявилась разница ситуации. На Украине вся нефтепереработка уничтожена давным-давно.

Сейчас там есть какие-то нефтехранилища, их добивают уже. Всё топливо на Украине завозное, из-за границы, в основном из Европы, но не только из Европы.

И делается как: сам бензовоз пересекает границу и едет не на базу, а сразу на автозаправку и разводят. Поэтому вот этот огромный промежуточный кусок, он исчезает из логистики», – сказал Ширяев.