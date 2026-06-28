Россия начала тотальную охоту на украинские бензовозы

Максим Столяров.  
28.06.2026 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Украина


Российская армия, кроме уничтожения украинских автозаправочных станций, начала охоту за каждым бензовозом.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия, кроме уничтожения украинских автозаправочных станций, начала охоту за каждым бензовозом. Об этом...

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«Как никогда сейчас проявилась разница ситуации. На Украине вся нефтепереработка уничтожена давным-давно.

Сейчас там есть какие-то нефтехранилища, их добивают уже. Всё топливо на Украине завозное, из-за границы, в основном из Европы, но не только из Европы.

И делается как: сам бензовоз пересекает границу и едет не на базу, а сразу на автозаправку и разводят. Поэтому вот этот огромный промежуточный кусок, он исчезает из логистики», – сказал Ширяев.

«Ну и давай, гоняйся за бензовозами по всей Украине. В результате, сейчас так и делают. Российская армия приступила уже месяц назад, даже больше, к бомбежкам автозаправочных станций.

Сейчас уже и за бензовозами начали охотиться. Но, в общем, это намного сложнее. Одно дело поразить прям завод, который выпускает, а другое дело – сотни машин по всей Украине. Разница огромная», – подытожил он.

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