Игорь Шкапа.  
13.08.2025 14:41
Россия якобы стремится получить под свой контроль остающуюся под Украиной часть Донбасса из-за залежей сланцевого газа.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.

Он уверяет, что для США вариант предлагаемого обмена территориями неприемлем.

«Силы обороны Украины сейчас контролируют 33% Донецкой области, причем самые промышленные города – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Кроме предприятий тяжелой и перерабатывающей металлургии, это в первую очередь залежи сланцевого газа в районе Славянска. Самые большие в Европе, которые давали бы украинской стороне об энергетической независимости еще в 2012 году», – сказал укро-эксперт.

По его словам, тогда его бывшая партия заблокировала решение о добыче сланцевого газа здесь.

«И после заключения договора между Украиной и США о добыче сланцевого газа русские прекрасно поняли, какие угрозы, которые стоят перед российской стороной в моменте поставок газа в Европу и, соответственно, даже Украине. Хотя официально, разумеется, мы не покупаем российский газ. Это основное, почему русские настаивают на обмене Донецкой области», – считает Снегирев.

