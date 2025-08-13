Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы стремится получить под свой контроль остающуюся под Украиной часть Донбасса из-за залежей сланцевого газа.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.

Он уверяет, что для США вариант предлагаемого обмена территориями неприемлем.

«Силы обороны Украины сейчас контролируют 33% Донецкой области, причем самые промышленные города – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Кроме предприятий тяжелой и перерабатывающей металлургии, это в первую очередь залежи сланцевого газа в районе Славянска. Самые большие в Европе, которые давали бы украинской стороне об энергетической независимости еще в 2012 году», – сказал укро-эксперт.

По его словам, тогда его бывшая партия заблокировала решение о добыче сланцевого газа здесь.