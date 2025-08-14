За день до саммита на Аляске российские военные и ФСБ сообщили об успешной операции по уничтожению нескольких предприятий на Украине, задействованных в производстве ракет «Сапсан» – украинского аналога «Искандера», который мог бы добивать до Москвы и Минска.

Можно считать это сигналом перед встречей с Трампом: любое появившееся у Киева новое дальнобойное оружие теперь будет считаться НАТОвским. Хотя и ранее предполагалось, что западные ракеты будут применяться ВСУ под видом «украинской разработки». Те же «Сапсаны» производились при поддержке Германии, где до сих пор часть политиков выступает за поставку «Таурусов» Киеву. Да и Владимир Путин неоднократно говорил, что все цели для ударов ВСУ по России давно наводятся американцами и европейцами.

Еще интересный момент – утверждается, что Россия била по предприятиям в нескольких областях восточной Украины. Хотя ранее западная пресса уверяла, что секретные военные производства Киев стремится перенести в подземные цеха ближе к польской границе, куда и реже прилетает, и легче доставлять комплектующие. Значит, есть риск, что у ВСУ припрятаны и другие производства.

Кстати, в 2015 году, когда Киев впервые анонсировал серийный выпуск «Сапсанов» – «оружия возмездия», сообщалось о планах закупки для них в Белоруссии головок самонаведения с отклонением от цели не более 3 метров – Батька в то время был адептом «многовекторности», предпочитал не разрывать отношения с Бандерштадтом и проводил совместные экономические форумы с режимом Порошенко, уже бомбившим Донбасс.