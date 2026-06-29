«Скоро начнет прилетать»: украинцев призвали массово избавляться от квартир
Живущим в приграничных и центральных регионах гражданам Украины надо срочно продавать свои квартиры, поскольку эти регионы под угрозой тотального уничтожения. А в скором будущем такая судьба ожидает и столицу.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт прогнозирует обоюдную инфраструктурную войну между Россией и Украиной.
«И когда люди задают вопрос, продавать ли квартиры в Лубнах, Новомосковске или даже в районе Полтавы, Ахтырки, я бы на вашем месте сделал бы это давно – и ничем не заморачивался.
Даже если война закончится в ближайшие месяцы, то неясность статуса, не понятно, как закончатся боевые действия и сохранение напряженности между Россией и Украиной всегда будут создавать угрозу для этих территорий», – считает укро-политолог.
По его словам, при сохранении этих тенденций эта угроза будет постоянно расширяться.
«Более того, я даже киевлян огорчу, что через год, максимум, будет схожая ситуация и по Киеву. 130 километров до границы, начнут прилетать и на заправки маленькие дроны, как наши сейчас прилетают. Это вопрос времени», – предупреждает Романенко.
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