«Скоро начнет прилетать»: украинцев призвали массово избавляться от квартир

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Живущим в приграничных и центральных регионах гражданам Украины надо срочно продавать свои квартиры, поскольку эти регионы под угрозой тотального уничтожения. А в скором будущем такая судьба ожидает и столицу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прогнозирует обоюдную инфраструктурную войну между Россией и Украиной.

«И когда люди задают вопрос, продавать ли квартиры в Лубнах, Новомосковске или даже в районе Полтавы, Ахтырки, я бы на вашем месте сделал бы это давно – и ничем не заморачивался. Даже если война закончится в ближайшие месяцы, то неясность статуса, не понятно, как закончатся боевые действия и сохранение напряженности между Россией и Украиной всегда будут создавать угрозу для этих территорий», – считает укро-политолог.

По его словам, при сохранении этих тенденций эта угроза будет постоянно расширяться.