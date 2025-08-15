«Смертельный удар»: Трамп поломал коварные планы Британии на Кавказе

Президент США Дональд Трамп, заключив соглашение по Зангезурскому коридору, сломал проект, который долго выстраивали британские разведки по созданию антироссийской дуги Анкара-Ереван-Баку.

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если вы помните в свое время очень активный разговор о том, что Азербайджан и Турция должны контролировать Зангезурский коридор. Если бы им это удалось, то тогда получилась бы ось Ереван-Анкара-Баку, и через Баку они могли выходить на Казахстан, Киргизию, в мягкое подбрюшье России.

Вмешиваются США и наносят смертельный удар по этому проекту. Они заключают договор о том, что Зангезурский коридор попадает под американский контроль на 99 лет. И уже турецкие СМИ открыто указывают, что Зангезурский коридор и весь Южный Кавказ фактически оказались под контролем США и Израиля», – сказал Сивков.