«Смертельный удар»: Трамп поломал коварные планы Британии на Кавказе

Елена Острякова.  
15.08.2025 16:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 510
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Кавказ, Общество, Политика, Россия, США


Президент США Дональд Трамп, заключив соглашение по Зангезурскому коридору, сломал проект, который долго выстраивали британские разведки по созданию антироссийской дуги Анкара-Ереван-Баку.

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп, заключив соглашение по Зангезурскому коридору, сломал проект, который долго выстраивали...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если вы помните в свое время очень активный разговор о том, что Азербайджан и Турция должны контролировать Зангезурский коридор. Если бы им это удалось, то тогда получилась бы ось Ереван-Анкара-Баку, и через Баку они могли выходить на Казахстан, Киргизию, в мягкое подбрюшье России.

Вмешиваются США и наносят смертельный удар по этому проекту. Они заключают договор о том, что Зангезурский коридор попадает под американский контроль на 99 лет. И уже турецкие СМИ открыто указывают, что Зангезурский коридор и весь Южный Кавказ фактически оказались под контролем США и Израиля», – сказал Сивков.

Он добавил, что также Трамп навязал кабальный договор ЕС, который отодвигает возрождение европейского ВПК.

«Таким образом, Трамп четко и последовательно идет по пути формирования глобалистского мира, но другого толка. Это монополярный мир, где полюсом силы являются США», – резюмировал Сивков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить