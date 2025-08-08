Совместного фото с Путиным и Трампом у Зеленского не будет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент России Владимир Путин может согласиться, чтобы за их стол переговоров с Дональдом Трампом пустили Владимира Зеленского. Но совместного фото с просроченным украинским руководителем не будет.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

