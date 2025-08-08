Совместного фото с Путиным и Трампом у Зеленского не будет

Президент России Владимир Путин может согласиться, чтобы за их стол переговоров с Дональдом Трампом пустили Владимира Зеленского. Но совместного фото с просроченным украинским руководителем не будет.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что если Трамп будет настаивать на присутствии Зеленского, то русские захотят договориться, чтобы было ясно, что это не уступка по какому-либо существенному вопросу с их точки зрения. Это переговоры между Россией и США, а не между Россией и Украиной – вот, в чем цель этой встречи.

Я думаю, что они так и поступят. Если Зеленский будет присутствовать, это не то, против чего будут возражать русские. А вот фотография, на которой они втроем сидят за столом, – это уже другое дело», – заявил Меркурис.

