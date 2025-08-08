Совместного фото с Путиным и Трампом у Зеленского не будет
Президент России Владимир Путин может согласиться, чтобы за их стол переговоров с Дональдом Трампом пустили Владимира Зеленского. Но совместного фото с просроченным украинским руководителем не будет.
Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я думаю, что если Трамп будет настаивать на присутствии Зеленского, то русские захотят договориться, чтобы было ясно, что это не уступка по какому-либо существенному вопросу с их точки зрения. Это переговоры между Россией и США, а не между Россией и Украиной – вот, в чем цель этой встречи.
Я думаю, что они так и поступят. Если Зеленский будет присутствовать, это не то, против чего будут возражать русские. А вот фотография, на которой они втроем сидят за столом, – это уже другое дело», – заявил Меркурис.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: