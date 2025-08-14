Совместный завтрак Путина и Трампа может привести к тоннелю через Берингов пролив

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Технико-экономическое обоснование строительства 100-километрового тоннеля через Берингов пролив уже создано, проект ждет только политического решения властей России и США.

Об этом доктор экономических наук, директор Межведомственного центра интегрированных регионально-транспортных проектов при Минэкономразвития РФ Виктор Разбегин заявил в интервью «Федерации за всеобщий мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проект докладывался на большом количестве международных конференций, непосредственно руководителям США и России. В целом поддержка была получена с обеих сторон, правда в разное время. Всегда немножко не совпадало. То была хорошая поддержка со стороны России, но не хватало немножко поддержки со стороны США, то наоборот. Эти качели качались-качались, и до сих пор реального политического решения о начале строительства так и не последовало, хотя все предварительные проработки были проведены на достаточно серьезном уровне», – сказал Разбегин.

Он сравнил судьбу тоннеля через Берингов пролив с судьбой другого известного проекта.

«Тут есть в чем-то аналогия с тоннелем под Ла-Маншем. Он очень долго тянулся, а потом было достаточно одного завтрака, на котором было принято политическое решение. После чего это все было построено. Я надеюсь, что мы находимся на грани того, что такое решение должно быть принято», – прогнозирует Разбегин.

По словам ученого, транспортный переход между Евразией и Америкой свяжет 85% суши и более 90% населения Земли. Несмотря на отсутствие политического решения, изыскания продолжаются, уже ведется создание участков на обеих сторонах.

Строительство тоннеля облегчит тот факт, что между двумя материками не существует разлом тектонических плит. Кроме того, в проливе есть два острова, российский и американский, которые можно использовать для сервиса.

По проекту строительство займет от 5,5 до 10 лет. Необходимо будет построить 6 тыс км подъездных путей, из них 4 тыс км в России. Проект будет стоить 50-60 млрд долларов и окупится за 15 лет только на грузоперевозках.

Новый железнодорожный путь будет на 3-4 тыс км короче морского пути, а при использовании новых технологий скорость пассажирских поездов может составлять более 1000 км в час. Грузовые перевозки дадут доступ к ресурсам Аляски, позволят развивать отдаленные районы России. В создании перехода заинтересованы и могут профинансировать строительство Китай, Япония и обе Кореи.

Кроме тоннеля запроектировано создание трансконтинентального энергомоста и приливных электростанций мощностью 200 гигаватт. Для сравнения мощность всех электростанций России составляет 261 гигаватт. Такого результата можно достичь, потому что высота приливов в Беринговом проливе составляет до 20 метров.

Очередная международная конференция по проекту запланирована на осень. Ученые надеются, что к этому времени уже будет политическое решение.