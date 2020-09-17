Старт президентской гонки в Молдове: Расклад сил

17.09.2020, Тирасполь, София Руфу

Республика Молдова вошла в президентскую гонку. Выборы назначены на 1 ноября. Сейчас идет процесс регистрации кандидатов, организация работы избирательных участков, уточняются списки избирателей. Претендентов на пост президента много, но главная битва ожидается между действующим президентом Игорем Додоном и прозападным политиком Майей Санду – так же, как и четыре года назад. Велика вероятность, что для определения победителя понадобится два тура.

О старте президентской избирательной кампании в Молдове корреспондент ПолитНавигатора побеседовал с директором Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорем Шорниковым.

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ПолитНавигатор: Каковы особенности кампании по выборам президента Молдовы 2020 года? Ее фаворитами называют действующего президента Игоря Додона и лидера партии «Действие и солидарность» (PAS) Майю Санду. Многие говорят о противостоянии Додона и «коллективного Плахотнюка». Чья стратегия выглядит более удачной?

Игорь Шорников: У Додона – преимущество в абсолютном выражении. Очевидно, что за него готовы голосовать больше людей, чем за Майю Санду. Но этого преимущества не хватит для победы в первом туре. Почти все остальные кандидаты, а их больше десятка, были выдвинуты для того, чтобы оттянуть у Додона голоса в первом туре, чтобы потом призвать избирателей голосовать против него во втором. Додон обзавелся сильными противниками, он поссорился не только с Плахотнюком, его не воспринимает «коллективный Запад». Поэтому реальных шансов у Додона немного.

В нашу эпоху цветных революций мало одержать формальную победу на выборах, надо быть готовым удержать власть.

ПолитНавигатор: Кто из претендентов на президентство может максимально приблизиться к результатам лидеров гонки? Заставит ли нервничать Додона мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, который, кстати, уже получил удостоверение кандидата?

Игорь Шорников: Есть кандидаты, которые способны преподнести сюрпризы. Ренато Усатый за годы, прошедшие с прошлой президентской кампании, в которой он не смог принять участие по молодости лет, не растерял харизмы. В основном он может рассчитывать на голоса аполитичной русскоязычной молодежи. Но он позиционирует себя как единственная альтернатива действующему президенту для тех, кто разочаровался в Додоне. Учитывая, что еще несколько лет назад личный рейтинг Усатого был на уровне рейтинга Додона и где-то даже его превышал, теоретически можно допустить, что в первом туре Усатый наберет больше голосов, чем Додон. Тем более, что критика Додона нарастает сейчас по всем фронтам. Но в реальности, как мне представляется, этот сценарий не проиграется.

Усатый, хоть и выглядит несерьезным противником для Додона, на деле способен сильно ему навредить. Его кампания, построенная на антидодоновской риторике, совпадает и дополняет такую же антидодоновскую предвыборную кампанию со стороны проевропейских оппозиционных кандидатов, но она ориентирована на те сегменты общества, которые не охвачены блоком ACUM или унионистскими лидерами. Четыре года назад Усатый призвал своих избирателей поддержать Додона, и это, безусловно, стало одним из факторов победы лидера ПСРМ. Если в ноябре по итогам второго тура Усатый призовет своих избирателей голосовать против Додона (а он это сделает), это точно так же может стать фактором его поражения.

Еще есть Андрей Нэстасе (председатель партии «Платформа “Достоинство и правда”» – прим. ред.), у которого старые счеты с Майей Санду. Четыре года назад ему пришлось уступить ей лидерство в тандеме проевропейских сил, произошло это под нажимом внешних кураторов. Нэстасе жаждет «справедливости». По его мнению, сейчас его очередь быть единым кандидатом от оппозиции. Но внешние партнеры так не считают. У Нэстасе единственный шанс – набрать в первом туре больше голосов, чем Санду. В пользу Нэстасе следует отметить, что для молдавского, весьма консервативного избирателя гендерный фактор – не последний. Нэстасе, просто потому, что он мужчина, может оказаться предпочтительней для проевропейской части электората.

ПолитНавигатор: Как увязывается между собой регистрация Усатого в качестве кандидата в президенты и объявление его Россией в международный розыск?

Игорь Шорников: Участие в президентских выборах человека, объявленного в международный розыск, – это, конечно, нонсенс. Но такими нонсенсами и славится молдавская политика, похоже, здесь это никого не смущает. Кроме того, Усатый – важная фигура в комбинации, которую проворачивает в Молдове Запад. Про двойные стандарты – когда кому-то можно, даже если остальным нельзя, – мы наслышаны.

ПолитНавигатор: Партия коммунистов решила, что не будет выдвигать кандидата на выборах президента 2020 года, которые она считает неконституционными. А может получиться так, что отказ лидера ПКРМ Владимира Воронина баллотироваться усилит позиции действующего президента?

Игорь Шорников: Вряд ли. Рейтинг и репутация Воронина таковы, что как раз его участие в выборах, призванное оттянуть голоса от Додона, могло бы, напротив, только уверить электорат, что надо сплотиться вокруг действующего президента. Думается, что «коллективный Плахотнюк» и здесь просчитал все правильно. Воронин отказался от участия в выборах, чтобы случаем не активировать консолидацию деморализованного левого электората.

ПолитНавигатор: Каковы шансы на этих выборах Дорина Киртоакэ, запомнившегося кишиневцам по относительно недавнему и не очень удачному, мягко говоря, опыту работы в должности мэра столицы и идущего от избирательного блока Unirea? Насколько популярны сейчас в молдавском обществе идеи унионистов?

Игорь Шорников: Идеи унионистов не встречают должного отпора со стороны властей. А в период нестабильности, который, кажется, будет длиться в Молдове вечно, люди пытаются хоть в чем-то найти опору. Румыния, как страна Евросоюза, на расстоянии выглядит более благополучной, чем на самом деле, а потому тех, кто становится восприимчив к идее «унири», в Молдове становится больше. Однако рост популярности этих идей никак не связан с рейтингом Киртоакэ. Шансов у него нет.

ПолитНавигатор: Андрей Нэстасе заявил, что предстоящие выборы станут «серьезным экзаменом для проевропейских партий РМ» и что народу придется «осознанно выбирать – либо стагнация под влиянием Востока, либо подлинная интеграция в лоно европейской семьи». Похоже, Молдова и дальше будет колебаться между Востоком и Западом?

Игорь Шорников: Нэстасе не может не быть в курсе, что в нынешней ситуации стоит за словами «подлинная интеграция в лоно европейской семьи». Брюссель не дает Молдове никаких шансов стать членом ЕС в ближайшие десятилетия. Зато позиция Бухареста иная. Премьер Румынии Людовик Орбан на форуме по безопасности, прошедшем недавно в этой стране, заявил: «реальность такова, что путь Бессарабии в ЕС проходит через Румынию, и этот путь должен быть пройден при поддержке Румынии». В случае победы проевропейских сил может так случиться, что колебание Молдовы между Востоком и Западом наконец закончится. Закончится упразднением ее государственности.

ПолитНавигатор: Интересны ли выборы президента Молдовы Приднестровью? Почему представители молдавской оппозиции так противятся голосованию приднестровцев?

Игорь Шорников: Четыре года назад приднестровцы дали Додону порядка 16 тысяч голосов. В 2019 году в процессе голосования на парламентских выборах приняли участие рекордные 35 тысяч приднестровских избирателей. В условиях, когда борьба пойдет за каждый процент, эти голоса могут стать решающими.

Однако в нынешних выборах рассчитывать на заметное участие приднестровцев не приходится. Во-первых, не понятно, как проводить такое голосование в условиях пандемии – большого скопления людей практически невозможно будет избежать. Во-вторых, велика вероятность вмешательства комбатантов в избирательный процесс, они пообещали, что заблокируют возможность подвоза избирателей к участкам.

Очень трудно заподозрить у приднестровцев столь сильные гражданские чувства по отношению к Молдове, чтобы они стали рисковать своим здоровьем во имя торжества демократии в этой стране. Тем более, что коллизии внутриполитических процессов в Молдове способны утомить даже любителей бесконечных латиноамериканских сериалов.