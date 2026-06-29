Стецькив: Зеленский спас Туска, отправив в Польшу орден по почте

Диктатор Зеленский, отправив польский орден Белого Орла в Польшу как обычную посылку «Новой почтой», вывел из-под удара своих союзников в Варшаве.

Об этом в эфире канала «Левый берег» заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана галичанин Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я откровенно стоя аплодирую решению Зеленского отдать [орден Белого] Орла. И не только потому, что это признак субъектности Украины», – сказал Стецькив.

Он напомнил, что для окончательного утверждения решение президента Кароля Навроцкого о лишении Зеленского ордена должен был подписать куда более лояльный к киевскому режиму премьер Дональд Туск.

«И Зеленский абсолютно правильно не дал такой возможности, потому что Навроцкий ставил Туска в очень пикантную ситуацию – «я ордена лишил, а ты попробуй не подписаться под этим решением».

Если бы Туск не подписался, лишения ордена не было бы. И чтобы не ставить Туска в неудобное положение, Зеленский сделал ход на шаг вперед. И это, я думаю, вменяемая польская сторона оценит».