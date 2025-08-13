«Сырьевая сделка – чистая фикция. Американцы никогда не зайдут на Украину» – британский профессор

Соглашение Вашингтона и Киева о добыче редкозёмов – лишь «тень гарантий безопасности».

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть соглашение по добыче полезных ископаемых, разделением прибыли между Америкой и Украиной. Это означает, что американские подрядчики будут на Украине, на Украине будут работать американские компании. Это несбыточная мечта. Потому что добыча полезных ископаемых не окупится ещё, как минимум, лет 10.

И я вас могу заверить, что крупные компании не инвестируют в зоны военных действий. Они не инвестируют в страны, которые могут оказаться в состоянии войны. Некоторые компании так делают, потому что могут получить быструю прибыль, но крупные компании держатся подальше от зон военных действий», – сказал Кларк.