Трамп повторил главный тезис Путина. Зеленский нервно засмеялся

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США отказываются от идеи добиваться временного перемирия на Украине – нужно соглашение, которое обеспечит мир на долгие годы, заявил Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.

«Мы не хотим какого-то двухлетнего мира, после которого все начнется снова… Мы не ведем разговор про приостановку огня», – сказал Трамп.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Фактически Вашингтон после переговоров на Аляске изменил позицию в соответствии с требованиями Владимира Путина, который также заявлял о необходимости не перемирия, а разрешения конфликта, устранив его первопричины.

Трамп также дал понять, что речь о вступлении Украины в НАТО больше не идет, правда, Запад готовит некие гарантии безопасности для Киева.

«Посмотрите в историю. Даже задолго до президента Путина там всегда были заявления, что Украина не должна быть в НАТО», – сказал Трамп, очевидно, озвучив это также после разговора с российским лидером.

Зеленский не смел перечить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор на переговорах в Белом доме появился в черном пиджаке и рубашке без галстука, хотя, как накануне сообщала западная пресса, администрация Дональда Трампа настоятельно намекала гостю, что пора уже соблюсти дресс-код, отказавшись от военизированного стиля, продемонстрировав на готовность к компромиссам ради мирного соглашения.

Зеленский начал с «домашней заготовки» – напомнив о том, что Милания Трамп передавала письмо Путину на Аляске, сообщил, что привез послание от своей супруги Елене президенту США.

Интересен первый вопрос, заданный западной прессой Зеленскому. Он звучал не очень оптимистично для Киева:

«Господин Зеленский, готовы ли вы еще на год-два направлять украинские войска на погибель?».

Зеленский в ответ пожаловался, что Россия ежедневно атакует и сделал комплимент Трампу.

«Мы ценим сильных и мощных людей, таких как, например, президент Трамп, чтобы они нашли дипломатический путь завершения этой войны», – «лизнул» Зе.

И еще один вопрос от иностранной прессы был уже с «подколкой» Зеленского.

«Господин Зеленский, вы чудесно выглядите в этом костюме…», – начал репортер.

«И я так сказал», – усмехнулся Трамп, взяв Зеленского за плечо.

Репортер продолжил вопрос, уточнив, будут ли проведены выборы на Украине после прекращения огня? Зеленский пообещал, что сразу же, причем, «честные и демократические».

«Вы говорите, что во время войны нельзя проводить выборы? Вот я вам скажу, а если у нас за 3,5 года будет война – у нас нельзя проводить выборы?» – вдруг оживился Трамп.

Зеленский в ответ лишь нервно засмеялся.