Трамп съест европейцев сырыми – французский политолог

Европейцы испытывают страх перед президентом США Дональдом Трампом, потому что он хочет разорвать союз со Старым Светом.

Об этом французский политолог Элизабет Шеппард-Селлам заявила в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы испытывают страх, который основан на том факте, что Дональд Трамп не слушает европейцев. Он не слушает украинцев. Он не слушает партию, которая больше всего обеспокоена. То есть всех на этом континенте, который не является Северной Америкой. Страх – это то чувство, которое мы испытываем, когда понимаем, что мы и Украина не за столом переговоров.

Дональд Трамп нас не слушает, и создается впечатление, что альянс, который обеспечивал безопасность европейцам, находится в процессе развала. Именно здесь много опасений в Европе и на Украине», – сказала Шеппард-Селлам.