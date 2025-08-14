Украина выводит штабы за Славянск из-за прорыва ВС РФ, – полковник ВСУ

Недавний прорыв российской армии под Добропольем вынудил командование ВСУ экстренно выводить штабы за пределы Славянска.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже наши войска, наши штабы мы перемещаем дальше, за Славянск. То есть, этот конгломерат: Константиновка, Дружковка, он уже под угрозой. Там уже постоянно висят вражеские ФПВ, постоянно висят разведчики. Там уже опасно просто ехать.

Противник уже вышел на трассу своими ДРГ под Добропольем. Конечно, мы не бросим туда свои резервы, которых у нас нет.

Знаете, кого мы туда бросим? Мы бросим войска с других направлений фронта. Возможно, снимем частично где-нибудь…

Мы ответить адекватно не можем, потому что у нас не хватает ресурсов, не хватает людей, не хватает боеприпасов, не хватает новейших технологий», – жалуется «Купол».