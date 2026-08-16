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За потраченные на СВО деньги можно было бы с потрохами купить всю Украину.

Об этом в интервью «Немецкой волне» [нежелательная медиа-группа в РФ] заявила латышская певица-русофобка Лайма Вайкуле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Россия хотела, она могла бы купить всю Украину за те деньги, которые Россия тратит сегодня на её уничтожение. Они могли весь тот Крым купить. Они защищают русскоязычных, что они сделали? Нам такие не нужны защитники. Кыш-кыш! Пожалуйста, покупайте, но не убивайте людей. Если бы на Латвию начали падать российские бомбы, я бы слова русского не произнесла! Разве что только матом», – трепалась Вайкуле.

Выступающий пропагандистом «DW» бежавший в Латвию актер-иноагент Артур Смольянинов спросил русофобку, верит ли она «в возможность неминуемого российского вторжения в балтийские страны».

«Я возьму автомат», – ответила Вайкуле.