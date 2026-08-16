Вайкуле обещает взять автомат в случае «нападения на Латвию» – но готова продаться за хороший прайс

Вадим Москаленко.  
16.08.2026 17:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 747
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Латвия, Общество, Политика, Россия, Украина


За потраченные на СВО деньги можно было бы с потрохами купить всю Украину.

Об этом в интервью «Немецкой волне» [нежелательная медиа-группа в РФ] заявила латышская певица-русофобка Лайма Вайкуле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За потраченные на СВО деньги можно было бы с потрохами купить всю Украину. Об...

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«Если бы Россия хотела, она могла бы купить всю Украину за те деньги, которые Россия тратит сегодня на её уничтожение. Они могли весь тот Крым купить. Они защищают русскоязычных, что они сделали? Нам такие не нужны защитники. Кыш-кыш! Пожалуйста, покупайте, но не убивайте людей.

Если бы на Латвию начали падать российские бомбы, я бы слова русского не произнесла! Разве что только матом», – трепалась Вайкуле.

Выступающий пропагандистом «DW» бежавший в Латвию актер-иноагент Артур Смольянинов спросил русофобку, верит ли она «в возможность неминуемого российского вторжения в балтийские страны».

«Я возьму автомат», – ответила Вайкуле.

«Так что не вздумайте этого делать», – кривлялся в свою очередь Смольянинов.

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English version :: Читать на английском Вайкуле обещает взять автомат в случае «нападения на Латвию» – но готова продаться за хороший прайс

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