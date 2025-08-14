Украинские дроны атаковали НПЗ и Дом правительства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью Россию атаковали 44 вражеских дрона.

Судя по предварительным данным, одним из объектов атак вновь стал топливно-энергетический комплекс в тылу.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Подвергся атаке и Белгород. Здесь беспилотник попал по Дому правительства области.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, здание получило небольшое повреждение.

Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков загорелся автомобиль, а три мирных жителя получили ранения.