Украинские коммунальщики разбегаются с мест работы из-за страха перед ТЦК
Украинские работники коммунальных служб в любой момент могут лишиться брони – и быть мобилизованными в армию.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть проблема с сотрудниками коммунальных теплоэнерго и водоканалов. У них всего 75% бронирования.
И в последнее время у нас очень большой отток работников этих служб. Они идут в другие компании, частные или государственные, но где будет 100% бронь», – сказал Москаленко.
«Чтобы вы понимали, из 2000 тысяч сотрудников теплоэнерго только 400 забронированы. Кто-то достиг 70-летнего возраста, и с троих-четверых слетает бронирование.
Поэтому хорошие инженеры переходят в частные компании. Мы обращались относительно того, чтобы обеспечить равноценное бронирование, это очень важный вопрос, но пока напрасно», – жаловался он.
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