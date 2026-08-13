Украинские работники коммунальных служб в любой момент могут лишиться брони – и быть мобилизованными в армию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«У нас есть проблема с сотрудниками коммунальных теплоэнерго и водоканалов. У них всего 75% бронирования.

И в последнее время у нас очень большой отток работников этих служб. Они идут в другие компании, частные или государственные, но где будет 100% бронь», – сказал Москаленко.