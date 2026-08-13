Транснационалы развязали войну за раздел РФ, используя Украину как наживку – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
13.08.2026 16:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1123
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина


Европейский союз не является самостоятельным субъектом мировой политики, а представляет собой марионетку транснациональных корпораций.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейский союз не является самостоятельным субъектом мировой политики, а представляет собой марионетку транснациональных корпораций....

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«Не секрет, что в Евросоюзе большинство лидеров сегодня воплощают не столько интересы собственных избирателей, не столько интересы политических партий, которые их делегировали на те или иные должности, – сколько интересы крупных транснациональных корпораций. Соответственно, эти транснациональные корпорации понимают, что есть Россия с её огромными ресурсами, многотриллионными ресурсами.

Есть Украина, которая может стать определённой наживкой для России и которая стала наживкой для России. Украина приносится в жертву. Россия нападает на Украину, изматывается, и после этого, когда она будет ослаблена максимально, её либо поделят, либо захватят, потому что на кону стоят ресурсы, которые нужны не Евросоюзу, они нужны тем корпорациям, которые стоят за лидерами Евросоюза», – сказал политолог.

По его словам, тон в украинской войне задают непубличные миллиардеры.

«Это не война Евросоюза против России и не война Евросоюза, в которой Евросоюз использует Украину.

Евросоюз такая же марионетка в руках крупных корпораций, как и Украина. Но Евросоюз пока что используется как орудие, а Украина используется как жертва», – подчеркнул Бондаренко.

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English version :: Читать на английском Транснационалы развязали войну за раздел РФ, используя Украину как наживку – Бондаренко

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