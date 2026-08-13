«Британия включает заднюю и не хочет больше быть остриём антироссийского копья» – Бортник
Британия пытается снизить градус эскалации по отношению к Москве.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В эфире подняли тему недавнего интервью экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который теперь говорит, что не он отговорил Украину от подписания Стамбульских соглашений в 2023-м, а это было решение Киева.
При этом ранее глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия утверждал, что все было наоборот – приехал Борис Джонсон и сказал «давайте воевать».
«Интересно, почему Джонсон три года молчал в ответ на обвинение украинской стороны, а тут начал оправдываться. И это каким-то образом удивительно совпало с публикацией в европейской прессе в отношении того, что Британия пытается восстановить военные связи с Россией, чтобы избежать дальнейшей эскалации, я не исключаю, что британский корабль начинает лёгкий поворот.
Новое правительство, новый подход, ограниченные денежные ресурсы, финансовые ресурсы Британии», – предполагает Бортник.
Он обратил внимание, что прежнее британское правительство фонтанировало геополитическими прожектами вроде 100-летнего договора с Украиной, созданием военного блока в Восточной Европе на фоне тяжелого экономического кризиса, который свалил несколько правительств подряд в Лондоне.
«Сейчас Джонсон сказал, что я не принимал такого решения, я не запрещал. То есть принимало такое решение украинское руководство. На мне, то есть на Джонсоне и на британских элитах, нет вины за продолжение войны, мы не были барьером для мира. Вот что говорит Джонсон. Это украинское решение, Зеленский, не знаю, Арахамия, кто там ещё – все они принимали эти решения.
Это говорит о том, что Великобритания пытается снизить градус напряжения с Россией, скорее всего, и приоткрыть окошко для переговоров.
Британия больше не хочет быть остриём копья. Снять с себя роль, отказаться от роли главного антагониста Москвы в Европе или даже главного антагониста Москвы в западном мире. Это очень, очень интересно.
Поэтому и прозвучало это заявление, которое должно оправдать не только Джонсона, но и курс британского правительства», – уверен Бортник.
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