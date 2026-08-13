«Нам больше нечего предложить на продажу, кроме себя для войны» – экс-посол Украины в США
Украина уже продала Западу всё, что у неё было, и теперь может торговать только войной.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можем ли мы торговаться? Можем, пока у нас есть ВСУ, и они дают результаты. Если успехов нет, то и торговаться нам нечем.
По полезным ископаемым Трамп уже сказал, что забирает из Украины всё, что хочет. А наши чиновники так и не объяснили, что это означает. А больше мы их ничем не интересуем», – сказал Чалый.
«Так что, по факту, только наша продолжающаяся война, опыт, новые системы БПЛА, испытания на поле боя – это их всё ещё интересует. Там мы можем вести диалог, и этот актив находится в руках у президента для переговорного процесса», – добавил дипломат.
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