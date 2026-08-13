Военный эксперт объяснил, почему российские методы ведения войны – самые гуманные в мире

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Благодаря использованию высокоточного оружия, России удалось значительно снизить количество сопутствующих потерь среди гражданских в зоне СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый день гибнут мирные люди в России, не в зоне СВО. Путин отвечает, как он говорит, зеркально. Скажите, будет ли еще кратное увеличение жертв в РФ? Будет ли эскалация?», – спросили зрители.

«Это называется сопутствующий ущерб. То есть сколько допустимо, чтобы у тебя погибло гражданских людей при выполнении боевой задачи? В разных странах, в разных армиях по-разному. В Израиле на одного комбатанта, командира какого-нибудь «Хамас», разрешается уничтожение 100 гражданских. 100 мирных палестинцев, которые вообще не военные, можно уничтожить, предположим, бомбардировкой, чтобы одного военного грохнуть», – сказал Ширяев.