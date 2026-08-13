Россия вводит полную блокаду Одессы – Коц

Анатолий Лапин.  
13.08.2026 19:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Системные удары ВС РФ по Одессе не только отрезают ее от морского и сухопутного снабжения, но и вводят тотальную блокаду региона.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Системные удары ВС РФ по Одессе не только отрезают ее от морского и сухопутного...

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«Главное из новшеств последней недели, из ударов по Одесской области — мы отключили Одессу от моря. Мы отключаем часть Одессы от другой части незалежной. И сейчас мы начали отключать Одессу от электричества.

Вот были на неделе, кто не видел, можете посмотреть у меня в «Максе» видео, я вешал кадры комбинированного удара и ракетами, и беспилотниками по Одесской ТЭЦ, по семи подстанциям. Причём пять из семи подстанций — это 330 кВт, две — это 110 кВт.

Это о чём говорит? 330-я подстанция — это хребет, по которому область получает энергию извне. 119-я— это уже распределение по побережьям, плюс удар по ТЭЦ, по генерации электричества», – рассказал он.

«И последствия уже читаем у них – они называют эту ночь одной из самых… одним из самых масштабных для региона обстрелов: обесточены Приморский, Хаджибейский, Пересыпьский районы, часть Одесского. Встал электротранспорт, троллейбусы и трамваи не выходят на линии, следом легла вода, потому что электричества нет, насосные станции не качают, большая часть города осталась без воды», – заключил Коц.

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