Нацист Мосийчук: Россия перешла к тотальной войне. Украинской металлургии пришёл конец

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Россия наглядно показывает, что перешла к тотальному уничтожению украинской экономики.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поднял тему удара по «Запорожстали».

«Это трагедия для экономики Украины. Фактически последний работающий металлургический комбинат уничтожен. Восстановление, я ещё не говорил со специалистами, но точно не ближайших лет перспектива. Всё, финиш. Домны разбиты, взрывы узлов, девять человек погибло, 18 раненых из работников меткомбината. Восстановление в ближайшей перспективе невозможно», – сказал Мосийчук.

По его словам, здесь сразу две плохих новости для Украины.

«Последний работающий меткомбинат. Металла украинского нет. Приплыли. Новость вторая плохая. Дело в том, что структура собственности «Запорожстали» такова, что кроме «Метинвеста», который был управляющей компанией, часть принадлежала россиянам. И они не били по меткомбинату, понимая, что и российская собственность есть. Сейчас – ударили, фактически уничтожили. Как по мне, это сигнал о начале тотальной войны, просто тотальной. И Запорожье тотально уничтожают. Военные страдают очень сильно на Запорожском направлении. Вообще, ситуация крайне плохая», – заключил Мосийчук.

Отметим, что на Украине есть «Криворожсталь» – еще один крупный меткомбинат, о котором не упомянул Мосийчук. Но это предприятие принадлежит индийскому мультимиллиардеру Лакшми Митталу.