«Окно Овертона для нас превратилось в прокрустово ложе» – галичанин-русофоб хоронит Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина сегодня пожинает горькие последствия того, что ранее отклоняла российские условия завершения войны.

Об этом в беседе с блогером Сергеем Иваницким заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он говорит, что для Украины были шансы остановить войну, войдя в так называемое окно Овертона, на что ведущий заметил, что оно уже стало «прокрустовым ложем» (в древнегреческой мифологии Прокруст был разбойником, который укладывал путников на железную кровать. Если их ноги были длиннее, они их отрезал, если короче – вытягивал суставы).

«Каждое прокрустово ложе имеет форму сгорбленного человека. И чем больше висит, тем больше сгорбленность. Мы много шансов потеряли из-за того, что отклоняли тогдашние условия прекращения войны как неприемлемые и невыгодные. Но мы забываем добавлять, что приемлемых и выгодных условий прекращения войны не будет никогда. Эта война никогда не окончится на наших условиях. На этом ставим точку», – заявил русофоб.

По его словам, украинское руководство постоянно опаздывало в этом вопросе минимум на полгода, когда прежние условия становились уже не актуальными.