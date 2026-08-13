«Окно Овертона для нас превратилось в прокрустово ложе» – галичанин-русофоб хоронит Украину

Игорь Шкапа.  
13.08.2026 16:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина сегодня пожинает горькие последствия того, что ранее отклоняла российские условия завершения войны.

Об этом в беседе с блогером Сергеем Иваницким заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сегодня пожинает горькие последствия того, что ранее отклоняла российские условия завершения войны. Об...

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Он говорит, что для Украины были шансы остановить войну, войдя в так называемое окно Овертона, на что ведущий заметил, что оно уже стало «прокрустовым ложем» (в древнегреческой мифологии Прокруст был разбойником, который укладывал путников на железную кровать. Если их ноги были длиннее, они их отрезал, если короче – вытягивал суставы).

«Каждое прокрустово ложе имеет форму сгорбленного человека. И чем больше висит, тем больше сгорбленность. Мы много шансов потеряли из-за того, что отклоняли тогдашние условия прекращения войны как неприемлемые и невыгодные. Но мы забываем добавлять, что приемлемых и выгодных условий прекращения войны не будет никогда. Эта война никогда не окончится на наших условиях. На этом ставим точку», – заявил русофоб.

По его словам, украинское руководство постоянно опаздывало в этом вопросе минимум на полгода, когда прежние условия становились уже не актуальными.

«Улучшений условий выхода из войны не последует. То есть сегодня отказались от такой формулы, завтра будет хуже, завтра откажусь от завтрашней, послезавтра будет еще хуже. И по такому крену все идет, потому что, к большому сожалению, враг ресурсы свои подтягивал – в то время, как наши заботились о благоденствии кооператива», – подытожил Дроздов.

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