«Это момент перехода»: российский ВПК ускоренно масштабирует производство реактивных дронов

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Снижение количества дронов во время ударов по Украине связано с тем, что российский ВПК переходит на серийное производство новых «Герань-5», почти неуязвимых для дронов-перехватчиков

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас вообще происходит с Геранью? Герань-4 и Герань-5, насколько они способны изменить расклад в небе?» – спросили зрители.

«Сейчас мы прямо находимся в точке перехода. Российская армия переходит Герани-2 с пропеллерами, которая претерпела более семи модернизаций за время своего существования. А сейчас идет переход на реактивные двигатели. Герань-3 как переходное звено было, скорость невысокая. Сейчас – с более мощными турбореактивными двигателями. И Герань-4 и Герань-5 отличаются, последняя уже скорее на крылатую ракету похожа. Так вот, у них скорость резко увеличилась до 600 км в час», – сказал Ширяев.