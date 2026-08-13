«Жуткое но-хау Украины. Никто в мире не загонял в окопы православных священников» – киевский философ

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Никакой демократией на Украине, как об этом заявляют и в Киеве, и на Западе, даже не пахнет.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский философ Андрей Баумейстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Философ отмечает, что в Европе придумали в отношении Украины термин «незрелая демократия», чтобы закрывать глаза на происходящее в этой стране. Он говорит, что по некоторым показателям беспредела и антидемократизма Украина не имеет аналогов в мировой истории.

Некоторые чудовищные практики он назвал украинским «ноу-хау».

«Одно из ноу-хау – мобилизовать на фронт, чтобы воевать, православных священников. Это ноу-хау Украины. Этого не делал никто – ни в Первую мировую, ни во Вторую мировую, на какой бы стороне ни были эти силы. Я постоянно вижу в социальных сетях просьбу о помощи или описание этих фактов. В начале объявить УПЦ вне закона практически, и потом, несмотря на то, что это священники, они служат, они по сути своего призвания не должны держать в руках автомат, их просто мобилизуют на фронт. Это только один из вопиющих фактов. Я думаю, что нужны прецеденты в истории, и мы их не найдём. Так что я думаю, о демократии точно не надо говорить», – сказал эксперт.

По его словам, нет смысла говорить и о гражданском обществе на Украине, где лидеры общественных мнений фактически «превратились внутри страны в пропагандистские ресурсы власти, которые оправдывают всё, что бы ни произошло».

Впрочем, он оговаривается, что периодически внутри так называемых лидеров общественного мнения «включается другая программа», как в ситуации с попыткой переподчинить НАБУ Банковой или отставкой министра обороны Михаила Федорова