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Диктатора Зеленского необходимо срочно привести в чувство, объяснив ему, что Украина вот-вот исчезнет.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Настаиваю, что главнокомандующий ВСУ генерал Драпатый должен инициировать внеочередное заседание Верховной рады с участием Зеленского, закрытое, если надо, и доложить не этот мифический замок, которым кормят нас, а реальное состояние дел в войсках на фронте, с блокадой Одессы, с наступлением противника на Запорожье, ситуацию на Харьковщине, Славянск, Сумы», – сказал экс-депутат.

По его словам, на основе этого доклада политическое руководство должно принимать решение о мире.