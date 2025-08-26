Украинские политики «старой волны» набиваются к Трампу в надежде выклянчить ярлык на гетьманство – эксперт

Анатолий Лапин.  
26.08.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 508
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ряд украинских топ-политиков, известных в предыдущие десятилетия, обивают пороги американских лоббистов в надежде встретиться с президентом США Дональдом Трампом и получить его поддержку как кандидаты в президенты Украины.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил киевский политолог Николай Давыдюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, по словам эксперта, сами представители американской администрации выходили на некоторых представителей Украины, рассматривая их кандидатуры.

«Некоторые политики или некоторые люди из парламента набиваются на встречу к Трампу и продают себя, покупают различные религиозные лоббистские истории, чтобы попасть, встретиться, обнять.

Минимум, три лидера есть в парламенте, которые пытались попасть к Трампу. Это, скажем так, лидеры старого поколения, лидеры партий, которых мы видели добрый десяток, а то и два десятка лет в украинском парламенте.

Но есть люди, на кого тоже команда Трампа выходила, и тоже предлагала встретиться. Я, правда, не знаю, что они ответили. Возможно, они так же порядочно, как Залужный поступили. Типа, не играть в политические игры себе на пользу, а больше думать о единстве государства, не знаю, что они ответили. The Guardian пишет, что Залужный ответил «нет», за этих людей не знаю», – заявил Давыдюк.

Известный российский политолог Алексей Чеснаков в своем блоге отмечает, что тем не менее экс-главком Залужный уже начал свою президентскую кампанию:

«Посол Украины в Великобритании выступил в соцсетях с подкастом с неожиданной, на первый взгляд, темой – о том, каким должно быть образование детей…

Действие Залужного технологично. Пока Зеленский говорит только о войне, о новых поставках вооружений, о перспективах мобилизации, Залужный контрастирует, предлагая мирную повестку. Так что, сколько бы ни утверждал Залужный, что не занимается избирательной кампанией, его дела говорят сильнее слов».

Метки: ,

Все новости за сегодня



