В Сети появилась вторая часть видео о диверсии на Аляске во время саммита в Анкоридже.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне близкие к украинским спецслужбам каналы раскручивали созданный искусственным интеллектом ролик, демонстрирующий охоту снайпера (напоминающего главаря ГУР террориста Буданова) на российского президента во время визита на Аляску.

В новом варианте видео снайпер с лицом Буданова стреляет уже в Дональда Трампа.