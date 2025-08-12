Укро-офицер и экс-боевик вдруг расхотел воевать до последнего украинца
Мировые политики и киевская клика заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине не прекращался и гибло как можно больше солдат.
Об этом на канале UkrLife заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
При этом укро-убийца запел извечную песню лузеров «Нам не дали победить!».
«К сожалению, вариант нашей победы над Россией исключён. Военной победы, разгрома российской армии… Нам просто никто не даст это сделать. И нам не дали это сделать в 2022 году, это особый вопрос. Нам не дали победить Россию в 2022 году, нам не дадут это сделать и в 2025, и в 2027-м.
Другой вопрос, что и сдать России нас не хотят. И получается такой позиционный тупик. Получается, что очень многим политикам выгодно, чтобы эта война продолжалась вечно. И в списке бенефициаров такой вечной войны – и европейские политики, и Китай, и, к сожалению, наши внутренние политики тоже», – вещал прозревший вдруг выродок.
«И звучит это очень противно. И мерзко. Потому что все эти люди не несут никаких рисков от этой войны. А вот те ребята, которые на фронте в окопах сидят, и они как прикованные к вёслам на галерах рабы. И за них пытаются высказывать, что, там… армия не согласится на это, армия не согласится на то – да откуда вы знаете?
С чего вы взяли, что армия на что-то не согласится? Эта армия хочет воевать вечно? Генералы, наверное, хотят. У них сейчас тоже праздник жизни. Но ребята, которые в окопах – я с десятками людей на контакте, ничего подобного там нет», – сокрушался экс-боевик.
