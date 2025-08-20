В Британии критикуют миротворчество Трампа и призывают к вторжению на Украину без американцев

20.08.2025 18:20
США ведут переговоры с Россией со слабых позиций и не в состоянии заставить президента РФ Владимира Путина пойти на уступки.

Об этом бывший представитель Британии в ООН Джереми Гринсток заявил в интервью «Таймз Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я увижу положительные моменты, когда будут реальные перспективы уступок со стороны России. Я думаю, что президент Путин тянет время. Я думаю, он хочет захватить весь Донбасс и сохранить свои позиции в двух других областях на востоке Украины.

Пока что его вознаграждают обещаниями о Крыме, который мир не признал как российскую территорию. И я пока не вижу никаких признаков, что президент Путин готов пойти на уступки, которые президент Зеленский мог бы принять в рамках украинской конституции», – сказал Гринсток.

Он считает, что «позиция Америки улучшилась» после того, как европейские лидеры встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, и уверен, что европейские войска нужно вводить на Украину, без американских войск.

