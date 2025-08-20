В Британии признают, что на Украине у них ничего не выйдет без американцев

Елена Острякова.  
20.08.2025 16:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 312
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Военный писатель Тим Маршалл сомневается в том, что Британия отправит свои войска на Украину.

Об этом он заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы можем сказать русским: вы не будете указывать нам, куда отправлять наши войска, у вас будет право голоса, только если они окажутся в вашей стране. Но я не думаю, что мы отправим тысячи и тысячи солдат на поле боя без американцев.

Долгосрочным решением, если Украина сможет продержаться, будет то, что мы будем их еще больше обучать, дадим им еще больше оружия, которое будет соответствовать стандартам США, особенно, дальнобойное оружие, и ПРО, которая отстает от американцев на годы. Также мы предоставим возможность перевозить людей на большие расстояния.

Но если мы не получим гарантий помощи от американцев, мы останемся с пустыми обещаниями», – сказал Маршалл.

Он призывает найти решения, при котором русские пойдут на уступки, «возможно, в обмен нужно признать Крым».

