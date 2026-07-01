В ЕС заранее объявили удары по Калининграду – «российскими атаками под чужим флагом»

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 16:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 876
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украинские удары по российской территории на Западе пытаются объяснить происками России в духе «сами себя обстреляли».

Это в интервью британской ВВС фактически признал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские удары по российской территории на Западе пытаются объяснить происками России в духе «сами...

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Глава МИД Польши считает, что украинские атаки на Крым имеют «как символическое, так и стратегическое значение». Он называет «поворотным моментом», что Украине удалось серьезно нарушить логистику поставок на полуостров.

У него поинтересовались ситуацией на северном фланге НАТО, в частности, в Прибалтике.

«Президент Путин три дня назад заявил, что если кто-то нападет на российскую территорию, мы ответим. Похоже, он планирует еще одну операцию под ложным флагом, подобную тем, что были предотвращены американской разведкой», – утверждает Сикорский.

По его словам, Россия якобы соберет из украинских деталей беспилотники, которые ударят по территории НАТО или даже по Калининграду, и после этого ответить.

При этом министр не стал говорить об известных фактах залета украинских дронов в страны Прибалтики. Например, в Латвии украинский дрон поразил нефтебазу в Резекне, в результате чего в отставку подал министр обороны Андрис Спрудс. Киев не стал отрицать очевидное, но попытался оправдаться воздействием российских средств РЭБ.

Таким образом, готовится почва, чтобы в дальнейшем в подобного рода инцидентах (и даже в нападении на Калининград!) обвинять не украинскую, а российскую сторону.

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