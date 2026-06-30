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Германия в угоду глобалистам без суда и следствия вводит санкции против «сторонников России» и несогласных с господствующей повесткой оппозиционеров.

Об этом на дискуссионном форуме в Бундестаге заявил журналист-расследователь Патрик Бааб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня санкции уже не служат для утверждения демократических ценностей. Они стали оружием для защиты неолиберального, неоимпериалистического господства Запада, и его руководящей силы – США. Они служат не только для прямых военных операций, произвольных действий по принуждению к подчинению государств, но и против внутренней политической оппозиции. Они используют дополнительные юридические меры для устранения намерений, в ряде случаев путём создания страха среди всего населения. Для принуждения», – сказал Бааб.

Он подчеркнул, что множество случаев введения санкций против граждан стран ЕС без решения суда за «распространение российских нарративов» и несогласие с повесткой глобалистов.