В Германии вновь устанавливается нацистский режим – немецкий журналист
Германия в угоду глобалистам без суда и следствия вводит санкции против «сторонников России» и несогласных с господствующей повесткой оппозиционеров.
Об этом на дискуссионном форуме в Бундестаге заявил журналист-расследователь Патрик Бааб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня санкции уже не служат для утверждения демократических ценностей. Они стали оружием для защиты неолиберального, неоимпериалистического господства Запада, и его руководящей силы – США.
Они служат не только для прямых военных операций, произвольных действий по принуждению к подчинению государств, но и против внутренней политической оппозиции.
Они используют дополнительные юридические меры для устранения намерений, в ряде случаев путём создания страха среди всего населения. Для принуждения», – сказал Бааб.
Он подчеркнул, что множество случаев введения санкций против граждан стран ЕС без решения суда за «распространение российских нарративов» и несогласие с повесткой глобалистов.
«ФРГ переходит к новой, антидемократической форме правления. Это внутренний инструмент политики, чтобы поймать гражданина без приговора и без приказа. Это новая форма произвола.
Здесь идёт восстановление национал-социалистического режима под видом демократии. И наказание исходит не из доказательства индивидуальной вины», – добавил журналист.
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