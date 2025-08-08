В Киеве вся надежда на «воздушное перемирие»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока будут настаивать на «воздушном перемирии», потому что оно снимет ряд проблем для их ВПК.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно. Это воздушное перемирие будут лоббировать и США, и европейцы. Потому что, во-первых, это снимает вопрос по дальнобойному оружию для ВСУ, потому что договорились не бить. И вопрос поставок систем ПВО. Об этом много говорилось, но в итоге всё свелось к тому, что пока американцы произведут и пока европейцы соберут деньги на «Пэтриоты», украинские города будут не защищены. Поэтому, я думаю, европейцы и американцы с удовольствием поддержат», – рассуждал Золотарев.

Он подчеркнул, что при этом длительное перемирие «на земле» остаётся крайне маловероятным.